В четверг, 10 мая представитель Украины на португальском Евровидении-2018 Melovin выступил во втором полуфинале международного конкурса.

С песней "Under the Ladder" украинец выступил в Лиссабоне под 18-м номером, завершив выступления конкурсантов во втором полуфинале. Украинский певец удивлял и покорял большим количеством огня на сцене и необычным фортепиано.

Видео: youtube.com/Eurovision Song Contest

Melovin (Костя Бочаров) принимал участие в 2017 году в Национальном отборе, в финале конкурса набрал наибольшее количество зрительских голосов, но от жюри он не получил заветных высоких оценок, и в итоге занял 3-е место.

В 2018 году он снова попробовал свои силы, и с песней "Under the Ladder" и теперь представляет Украину в столице Португалии - Лиссабоне.

Как сообщала "Страна", певец Alekseev, не попавший в финал Евровидения-2018, рассказал о своих чувствах. Как написал исполнитель в своем Instagram, после Евровидения начинается новый этап в его жизни.

Напомним, что по итогам первого дня названы десять финалистов Евровидения в Португалии.