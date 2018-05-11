Приток иностранной помощи может значительно помочь Украине ускорить экономику, но правительство страны использовало почти вдвое меньше денег, чем выделено, сообщает Bloomberg.

Издание напоминает, что после Майдана Украина договорилась о получении помощи от Международного валютного фонда и других кредиторов, но из общей суммы в $29 миллиардов почти $15 миллиардов остаются неиспользованными.

Выделенные для Украины и использованные ею деньги, $ млрд. Фото: Bloomberg

Почему? Причина в том, что деньги выделялись с определенными условиями. В то время как Украина осуществляла реформы в банковской сфере и энергетике, энтузиазм, связанный с сохранением темпов экономического преобразования, ослабел по мере приближения парламентских и президентских выборов, которые состоятся в следующем году. Это не очень хорошо для МВФ, что вызвало задержку последнего транша с прошлого лета. И пусть рецессия была преодолена, но отсутствие средств и реформ, которые сопровождали бы их одобрение, привели к росту ниже планируемого.

"Украине нужна любая финансовая помощь, которую она может получить, - заявила главный экономист по России и СНГ в IHS Markit в Лондоне Лилит Геворкян по электронной почте. - Восстановление экономики дало украинским лидерам передышку, чтобы притормозить непопулярные "реформы" и сосредоточиться на выборах в 2019 году, а не на постоянных усилиях по сбалансированию экономики и искоренению влияния олигархов".

Сегодня ключевыми требованиями для МВФ стали повышение цены на газ для домашних хозяйств - мера, которая укрепит государственную казну, но рискует обозлить избирателей, и создание Антикоррупционного суда для преследования коррумпированных чиновников. Сложно убедить законодателей голосовать за такой суд в стране, которая занимает 130-е место в рейтинге коррупции от Transparency International.

Вот почему такие предложения, как крупный пакет помощи в 50 миллиардов долларов в течение десятилетия - не сработали. Инициатором этого, так называемого плана Маршалла для Украины, стала Литва, но при таком финансировании МВФ, оставшемся невостребованным, эта идея в обозримом будущем не видится реализуемой.