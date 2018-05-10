Крупные погашения госдолга в иностранной валюте, запланированные в 2018-2020 годах, а также предстоящие президентские и парламентские выборы - названы существенными рисками для экономического роста Украины.

Об этом говорится в обзоре Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Рост экономики Украины остается относительно медленным, несмотря на прогнозируемое увеличение в 2018 году.

ЕБРР оставил неизменным прогноз на уровне 3% на текущий год и ожидает сохранения соответствующего темпа роста в 2019 году.

В международном банке также обратили внимание на возросшую неопределенность относительно дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) на фоне снижения решительности властей в реализации требуемых "реформ".

Украина и МВФ продолжают переговоры по приезду миссии МВФ в Киев для дальнейшего сотрудничества в рамках программы.

На обслуживание долга Украина ежегодно тратит 130 миллиардов.

Как сообщала "Страна", Нафтогаз с 1 мая поднял цену на голубое топливо для промышленности. Также конечный потребитель отдельно должен оплатить стоимость транспортировки газа по магистральным и распределительным трубопроводам.

Напомним, что Одесский припортовый завод за три года подешевел в десять раз.