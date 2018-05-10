В четверг, 10 мая опубликована план-схема движения легковых автомобилей и автобусов на подъездах к автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Его открытие запланировано во второй половине месяца.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу так называемого "Государственного комитета дорожного хозяйства Республики (аннексированный - Прим.Ред.) Крым".

"На представленной карте отображена схема организации дорожного движения транспорта по территории Крыма на автомобильных подходах к транспортному переходу через Керченский пролив", - говорится в опубликованном сообщении.

В госкомитете рассказали, что транспортные средства (кроме грузовых), двигающиеся со стороны Симферополя в направлении транспортного перехода, могут доехать до него по автомобильному подходу, повернув направо в районе транспортной развязки на пересечении автодороги Феодосия - Керчь и автомобильного подхода к Крымскому мосту.

Что касается транспорта, следующего со стороны Крымского моста, то он сможет доехать до городов полуострова, двигаясь по автоподходу по указателям "Симферополь" до транспортной развязки и далее по автомобильной дороге Феодосия - Керчь, уходя налево с транспортной развязки в направлении крымской столицы, отметили в пресс-службе.

"Легковые транспортные средства и пассажирские автобусы, двигающиеся со стороны Крымского моста, в случае необходимости могут также вернуться на мост, доехав до транспортной развязки (на самой транспортной развязке совершить разворот нельзя) и, повернув направо в направлении "Керчь", совершить разворот по кольцу в 6,5 км от транспортной развязки на Шлагбаумской площади (пересечение улиц Чкалова и Комарова)", - говорится в сообщении.

В комитете добавили, что все легковые транспортные средства и пассажирские автобусы смогут передвигаться на автомобильных подходах к Крымскому мосту без ограничений.

Что касается грузовых машин весом свыше 3,5 тонны, то им проезд по Крымскому мосту пока будет запрещен, добраться до материковой части России с аннексированного полуострова и в обратном направлении они могут через Керченскую паромную переправу.

Грузовые транспортные средства, имеющие разрешенную максимальную массу свыше 3,5 т, двигающиеся со стороны Симферополя в направлении Краснодарского края, могут доехать, повернув налево в районе транспортной развязки на пересечении автодороги Феодосия - Керчь и автомобильного подхода к Крымскому мосту, и далее через Керченскую паромную переправу.

Фото: tass.ru

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