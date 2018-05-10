На Броварском проспекте водительницу Daewoo Matiz подрезал неизвестный автомобиль, она потеряла управление, авто начало заносить, а затем дважды перевернулось и вылетело на встречную полосу.

К счастью, и водитель, и пассажир пользовались ремнями безопасности, поэтому серьезных травм не получили. В больницу обе женщины поехали для дальнейшего диагностирования, похоже, что в этой ДТП обойдется только ушибами.

Видео: Youtube.com/Киев оперативный

Как сообщала "Страна", на Варшавской трассе возле Олевска в ужасном ДТП погибли три человека.

Ранее мы мы писали, что женщина бежала через Крещатик в кафе через восемь полос и попала под колеса.

Ранее из-за ДТП на Оболони остановились трамваи. На углу Оболонского проспекта и улицы Малиновского в Киеве на трамвайных путях произошло ДТП с участием внедорожника и еще одного легкового автомобиля.