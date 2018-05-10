Культовый мультипликационный сериал "Рик и Морти" получит еще 70 новых эпизодов.

Об этом с помощью карикатуры написал в своем Twitter сценарист и актер Джастин Ройланд.

Всего у "Рика и Морти" вышел 31 эпизод. Очевидно, что сериал растянется на долгие годы, так как работа над каждым сезоном занимает очень много времени.

Вероятно, затянувшиеся переговоры с каналом Adult Swim закончились долгосрочным контрактом.

Фото: twitter.com/JustinRoiland

Видео: instagram.com/danharmon

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