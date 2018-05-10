Культовый мультипликационный сериал "Рик и Морти" продлили на 70 новых эпизодов
Культовый мультипликационный сериал "Рик и Морти" получит еще 70 новых эпизодов.
Об этом с помощью карикатуры написал в своем Twitter сценарист и актер Джастин Ройланд.
Всего у "Рика и Морти" вышел 31 эпизод. Очевидно, что сериал растянется на долгие годы, так как работа над каждым сезоном занимает очень много времени.
Вероятно, затянувшиеся переговоры с каналом Adult Swim закончились долгосрочным контрактом.
Фото: twitter.com/JustinRoiland
Видео: instagram.com/danharmon
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