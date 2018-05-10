Национальный банк Украины выпустил серебрянную коллекционную монету, посвященную копанию картошки. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Сообщается, что на реверсе монеты изображены сгорбленные мужчина и женщина, а на аверсе - куст картофеля. Монета была выпущена номиналом в 10 гривен.

Её вес составляет 31,1 грамм, диаметр 38,6 миллиметров. В оборот она попадет 22 мая 2018 года. Согласно сообщению на сайте центробанка, новая монета посвящена раскрытию в художественно-образной манере иронического наива образов украинского архетипа.

"Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинский - земля-кормилица. Влечение и любовь к ней, работа на ней тысячи лет объединяют Мужчину и Женщину, символизирующие две фигуры в форме сердца", - отметили в НБУ.

Фото: bank.gov.ua/

Как сообщала "Страна", Нацбанк выпускает монету в честь 100-летия первого добровольческого украинского полка.

Мы писали, что в Латвии выпустили стеклянную монету в 5 евро с макетом Земли.

Ранее появлись фото новых монет Нацбанка. Сообщалось, что Национальный банк Украины выпустил монеты номиналом в 1,2,5 и 10 гривен. Они призваны заменить аналогичные банкноты, удешевить для Нацбанка обслуживание денежного оборота.