НБУ выпустил серебряную монету, на которой пара украинцев копает картошку
Национальный банк Украины выпустил серебрянную коллекционную монету, посвященную копанию картошки. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Сообщается, что на реверсе монеты изображены сгорбленные мужчина и женщина, а на аверсе - куст картофеля. Монета была выпущена номиналом в 10 гривен.
Её вес составляет 31,1 грамм, диаметр 38,6 миллиметров. В оборот она попадет 22 мая 2018 года. Согласно сообщению на сайте центробанка, новая монета посвящена раскрытию в художественно-образной манере иронического наива образов украинского архетипа.
"Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинский - земля-кормилица. Влечение и любовь к ней, работа на ней тысячи лет объединяют Мужчину и Женщину, символизирующие две фигуры в форме сердца", - отметили в НБУ.
Фото: bank.gov.ua/
Как сообщала "Страна", Нацбанк выпускает монету в честь 100-летия первого добровольческого украинского полка.
Мы писали, что в Латвии выпустили стеклянную монету в 5 евро с макетом Земли.
Ранее появлись фото новых монет Нацбанка. Сообщалось, что Национальный банк Украины выпустил монеты номиналом в 1,2,5 и 10 гривен. Они призваны заменить аналогичные банкноты, удешевить для Нацбанка обслуживание денежного оборота.