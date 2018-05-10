Президент Португалии Марсело Ребело де Соуза наложил вето на законопроект об упрощении смены пола и имени в официальных документах.

Об этом сообщает BBC.

Закон, одобренный португальским парламентом в апреле, позволил бы гражданам вносить изменения с 16-летнего возраста без необходимости проведения медицинского обследования. На данный момент обследование необходимо, а также человеку должно не менее 18 лет.

Ребелу де Соза обратился в парламент с просьбой рассмотреть вопрос о повышении минимального возраста до 18 лет и оставить обязательный медицинский осмотр.

По мнению президента, если лицо в будущем планирует хирургически изменить пол, то было бы целесообразно получить консультацию медиков.

Теперь Парламент может либо внести поправки в закон в соответствии с предложениями президента, либо подтвердить действующее законодательство с одобрения абсолютного большинства депутатов. В этом случае президент будет обязан подписать закон.

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