Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в четверг, что Европа больше не может полагаться на США в вопросе защиты, и призвала европейские страны начать самостоятельно контролировать свою судьбу.

"Ушли времена, когда США просто защищали нас. Поэтому Европа должна взять собственную судьбу в свои руки, и в этом заключается наша задача на будущее", - приводят европейские СМИ слова Меркель.

Заявление канцлера Германии прозвучало после того, как ранее на этой неделе американский президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из сделки с Ираном и намерены восстановить санкции в отношении Тегерана.

После этого глава МИД Германии Хайко Маас, а также руководство ЕС осудили решение Трампа.

Ранее мы писали, чем грозит миру конец ядерной сделки. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводило ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.

Как сообщала "Страна", в парламенте Ирана сожгли флаг США с криками - "Смерть Америке!"

Также мы публиковали прогноз Fitch, согласно которому санкции США против Ирана повышают вероятность дефицита на рынке нефти.