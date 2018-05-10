Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в четверг, что Европа больше не может полагаться на США в вопросе защиты, и призвала европейские страны начать самостоятельно контролировать свою судьбу.

"Ушли времена, когда США просто защищали нас. Поэтому Европа должна взять собственную судьбу в свои руки, и в этом заключается наша задача на будущее", - приводят европейские СМИ слова Меркель.

Заявление канцлера Германии прозвучало после того, как ранее на этой неделе американский президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из сделки с Ираном и намерены восстановить санкции в отношении Тегерана.

После этого глава МИД Германии Хайко Маас, а также руководство ЕС осудили решение Трампа.

Ранее мы писали, чем грозит миру конец ядерной сделки. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводило ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.

Как сообщала "Страна", в парламенте Ирана сожгли флаг США с криками - "Смерть Америке!"

Также мы публиковали прогноз Fitch, согласно которому санкции США против Ирана повышают вероятность дефицита на рынке нефти.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!