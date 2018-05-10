Бывший глава Goldman Sachs и экс-руководитель Национального экономического совета при президенте США Дональде Трампе Гэри Кон рассказал о перспективах технологии блокчейн и главной криптовалюты.

Он считает, что будущего у биткоина нет. В частности, он сказал, что не верит в биткоин, но верит в технологию блокчейн. Об этом сообщает cryptocurrency.tech.

Гэри Кон пояснил, что в будущем появится глобальная криптовалюта. Она не будет требовать затрат на майнинг и электроэнергию для этого.

По его мнению, это будет более емкая криптовалюта, которая будет основана на некоторых технологиях блокчейн, но она будет более понятной для пользователей. То есть люди будут понимать, как она создается, как обращается и как ее можно использовать.

Напомним, что Goldman Sachs принял решение открыть торговлю фьючерсами на биткоин, что стало причиной для роста его цены, а также выросли курсы остальных криптовалют. Реализация этой идеи будет осуществляться на основании собственных капиталов.

Как сообщала "Страна", стало известно, что Telegram отказался от массовой продажи собственной криптовалюты.

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