Европейскому рынку пшеницы грозит дефицит предложения после нескольких лет перепроизводства, из-за засухи в ряде стран аналитики снижают прогнозы на следующий сельскохозяйственный год, который начнется в июле, передает "Интерфакс- Украина".

Согласно прогнозу исследовательской компании Strategie Grains, урожай пшеницы в 2018-2019 сельхозгоду составит 140,8 млн тонн, то есть будет на 200 тысяч тонн меньше, чем предполагалось ранее, и ниже объемов текущего сельхозгода.

В том числе ухудшены прогнозы урожая для Германии, Венгрии, Чехии и Болгарии.

Компания предупредила, что может дополнительно снизить прогноз, если в Центральной и Юго-Восточной Европе сохранится засушливая погода.

Пшеница на торгах в Париже дешевела пять лет подряд, но в этом году цены выросли почти на 10%, в четверг основной контракт держался у 173,5 евро за тонну.

Как сообщала "Страна", если температура продолжит расти, то Украина потеряет Полесье и начнется засуха.

Кстати, на мировом рынке рекордно подорожали какао-бобы из-за затяжных ливней.

Мы писали, что климатологи выяснили причины аномальной погоды в Европе.