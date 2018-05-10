В Оболонском районе Киева водитель избил полицейского битой после того, как страж порядка сделал ему замечание. Это произошло на проспекте Степана Бандеры, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Врачи сообщили в полицию о госпитализации 26-летнего мужчины с открытой черепно-мозговой травмой.

Им оказался полицейский полка полиции особого назначения. Неподалеку автозаправки на улице Богатырской работник полиции заметил, как водитель иномарки нарушает правила дорожного движения, чем создает аварийную ситуацию. Когда спецназовец сделал замечание правонарушителю, то с двумя пассажирами агрессивно отреагировали на критику.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и наряд патрульной полиции.

"Злоумышленник догнал полицейского, который находился за рулем на проспекте Степана Бандеры и перекрыл ему дальнейшее движение. Когда милиционер вышел из автомобиля, трое мужчин начали кричать на него, используя нецензурную брань. В разгар конфликта водитель "Фольксвагена" вытащил из салона автомобиля бейсбольную биту и ударил работника полиции по голове", - рассказал начальник следственного отдела Оболонского управления полиции Алексей Журавель.

Благодаря слаженной работе дежурную часть Оболонского управления полиции и оперативников, через камеры видеонаблюдения быстро установили номера машины подозреваемого и отследили движение транспортного средства. Задержание произошло в тот же вечер на улице Вацлава Гавела в Соломенском районе столицы.

"Нападающий оказался 18-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Свои действия он отказался объяснять на основании статьи 63 Конституции Украины. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавил Алексей Журавель.

С места происшествия правоохранители изъяли орудие совершения преступления. По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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