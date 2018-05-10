В Министерстве иностранных дел Сингапура подтвердили планы проведения в июне двухсторонней встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном 10 мая.

"Сингапур будет рад принять встречу, которая пройдет 12 июня. Мы рассчитываем, что данные переговоры послужат продвижению мира на Корейском полуострове", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", Ким Чен Ын встретился с главой КНР и намекнул на диалог с США. Встреча с Си Цзиньпинем состоялась в китайском городе Далянь, где они обменялись мнениями по текущим проблемам. КНДР и Южная Корея перешли на единое время.

Напомним, что Северная Корея начала демонтировать ядерный полигон.