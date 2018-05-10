Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос лидера Коммунистической партии Украины (КПУ) Петра Симоненко в связи с подозрениями относительно возможной причастности партии к финансированию массовых акций протеста под предводительством бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба партии.

"10 мая лидер Компартии Петр Симоненко вызван на допрос в Главное управление СБУ по Киеву и Киевской области", - говорится в сообщении.

Симоненко должны допросить по делу о якобы имевшем место финансировании КПУ "майдана Саакашвили". В самом СБУ пока не сообщают каких-либо подробностей, ссылаясь на тайну следствия.

Как сообщала "Страна", ранее СБУ показала, что нашла при обысках у Петра Симоненко, которого обвинили в измене

Мы писали, что "Громадському радио" пришлось оправдываться за коммуниста Симоненко в эфире.

Ранее полиция открыла дела против Петра Симоненко и лидеров еще пяти партий.