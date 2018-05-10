Члены Кабмина предложили Верховной Раде отменить запрет на работу женщин с вредными и тяжёлыми условиями труда и на подземных работах. Соответствующее решение было принято на заседании правительства Украины в четверг, 10 мая.

Об этом сообщает Интерфакс.

Законопроектом предлагается в Кодексе законов о труде упразднить статью, которой запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда.

Также предлагается упразднить норму о запрете привлекать женщин к поднятию и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.

Кроме того, Кабмин предлагает парламенту денонсировать Конвенцию Международной организации труда о применении труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода №45.

Как сообщала "Страна", в Кривом Роге произошла авария на шахте. Погиб горняк.

Также мы писали о том, что пожар застал в запорожской шахте 80 человек.