В среду, 9 мая во Львовской области неизвестные сожгли цыганский табор. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова попросила правоохранительные органы обратить пристальное внимание на расследование этого и подобных случаев.

Также она призвала стражей порядка предпринять превентивные меры.

"Вчера неизвестные сожгли цыганский табор на Львовщине. В пожаре сгорело все имущество цыган, были вынуждены покинуть поселение", - написала Денисова в четверг, 10 мая.

По ее словам, это уже второй случай за последнее время.

"Я убеждена, такие проявления ксенофобии требуют особого внимания со стороны правоохранителей. Это касается как тщательного расследования, так и превентивных мер, чтобы не допустить такого в будущем", - подчеркнула омбудсмен.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Как сообщала "Страна", Аваков заявил, что нападавшим на лагерь ромов объявлены подозрения. Неизвестно, выдвинуты ли подозрения в адрес С-14, которая разгоняла лагерь.

Отметим, что он назвал варварством разгон лагеря ромов на Лысой горе, спустя четыре дня после погрома.