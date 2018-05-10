В четверг, 10 мая, в Киеве из автомобиля такси выбросили парня. По предварительным данным, у него передозировка наркотиками. Это произошло на улице Жуковского.

Инцидент случился около 18:40. В связи с этим полиция Киева объявила по городу план-перехват. Правоохранители разыскивают автомобиль такси Skoda Octavia с номерами WJ 5371 A.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

Фото: kiev.informator.ua/

По предварительной информации, у парня, которого из авто выбросил таксист, наблюдаются признаки передозировки наркотическими веществами. На место происшествия прибыла группа медиков. Врачи оказывают пострадавшему первую медицинскую помощь. Также на месте работает полиция.

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