Оппозиционный блок сделал заявление по поводу нападок радикалов на нардепа Сергея Левочкина и на телеканал "Интер".

Заявление партии размещено на сайт Оппоблока.

"Оппозиционный блок расценивает нынешние нападки радикалов на членов партии и независимые СМИ как кампанию давления на оппозицию перед грядущими выборами. Нападениями на жильё, угрозами физической расправы членов нашей партии не удастся заставить отказаться от принципиальной политической и гражданской позиции, акциями против независимых СМИ не удастся заставить их замолчать", - говориться в заявлении.

Оппозиционный блок считает, что в демократическом государстве, которое гарантирует права и свободы граждан, свободу совести и свободу мысли подобные проявления радикализма недопустимы и невозможны.

"Своей деятельностью экстремистские организации уничтожают украинскую демократию, конституционный правовой порядок и раскалывают украинское общество. Мы требуем от правоохранительных органов пресечь противоправную деятельность экстремистских организаций в Украине, дать правовую оценку и наказать непосредственных исполнителей и организаторов преступных действий. Считаем, что отказ от этих требований поставит знак равенства между властями и экстремистами", - сообщается в заявлении.

Как сообщал "Страна", в ОБСЕ осудили угрозы радикалов телеканалу "Интер".

Мы сообщали, что появилось видео концерта "Интера" ко Дню Победы, из-за которого телеканал блокировали националисты.

Ранее ультраправые заявили, что обещают новые атаки на телеканал "Интер".