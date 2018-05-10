Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил угрозы радикалов в адрес украинского телеканала "Интер" и призвал власти страны обеспечить безопасную работу журналистам.



"Я осуждаю вчерашнюю попытку поджога телеканала "Интер" в Киеве. Полиция смогла предотвратить повреждения и травмы. Насилие в принципе неприемлемо. Я призываю власти Украины расследовать нападения и обеспечить безопасные условия для работы журналистов", - написал он в четверг в Twitter.

Фото: twitter.com/OSCE_RFoM

Как сообщала "Страна", мы писали, что перед зданием телеканала Интер националисты бросили коктейль Молотова.

Ранее мы писали, что здание телеканала "Интер" заблокировал "Национальный корпус".

Напомним, 10 мая, радикалы из ультраправой партии "Национальный корпус", поехали пикетировать дом Сергея Левочкина, одного из лидеров "Оппозиционного блока" и совладельца телеканала "Интер".