"Пародия на Порн Хаб". В соцсетях обсуждают логотип Украины, принятый правительством
В четверг, 10 мая, Кабмин утвердил логотип и слоган международного бренда Украины - UkraineNOWua. Их подготовило Министерство информационной политики.
В соцсетях сразу же подхватили новинку и начали обсуждать ее.
Так, Марк Каплан задался вопросом о правильности использования термина "брендинг".
Фото: facebook.com/markaplan.ee
Некоторые комментаторы предположили наличие в утвержденном Кабмином варианте международного логотипа - некоей отсылки.
"Только это не бренд Украины, а бред сегодняшней украинской власти - все через ... делается", - написала Татьяна Высоцкая.
Фото: facebook.com/ukrainews
"Скажите, а что это за пародия на бренд "Порн ХАБ", что МинСтець родил нам на нашу голову под видом "Бренд Украины"?", - отметил Миха Чаплыга.
Фото: facebook.com/m.chaplyga
"Если шо, то фейсбук утверждает что внизу — новый утверждений логотип Украины, который утвердили в КМУ, а вверху — логотип тематического раздела Порнхаба" - отметил Сергей Щелкунов.
Фото: facebook.com/sergii.shchelkunov
"Это же так просто. Вот, что-либо делать, а тут да... это не пиво пить", - прокомментировал создание логотипа Петр Терентьев.
Фото: facebook.com/petro.terentiev
Андрей Смирнов опубликовал слега измененный вариант бренда. Адвокат написал о символах, смыслах и ассоциациях.
Фото: facebook.com/andriysmyrnov
Властям в соцсети предложили альтернативную версию слогана.
"Это лого лучше отражает суть", - лаконично отметил Вячеслав Поездник.
Фото: facebook.com/poezdnik
Как сообщала "Страна", Настя Каменских в песне потребовала от "Укравтодора" починить дороги.
"Я хочу, чтобы ты что-то хорошее сделал за день, чтобы ямы все асфальт навек закрыл, а не пень. Поставь хэштег" #могу все, делай, латай все шоссе. Быстро сделай, как метеор, Укравтодор. Сделайте дороги!", - спела Настя.
Отметим, что запрещенные Вятровичем футболки Adidas с гербом Советского Союза по-прежнему можно купить из России.