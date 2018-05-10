В четверг, 10 мая, Кабмин утвердил логотип и слоган международного бренда Украины - UkraineNOWua. Их подготовило Министерство информационной политики.

В соцсетях сразу же подхватили новинку и начали обсуждать ее.

Так, Марк Каплан задался вопросом о правильности использования термина "брендинг".

Фото: facebook.com/markaplan.ee

Некоторые комментаторы предположили наличие в утвержденном Кабмином варианте международного логотипа - некоей отсылки.

"Только это не бренд Украины, а бред сегодняшней украинской власти - все через ... делается", - написала Татьяна Высоцкая.

Фото: facebook.com/ukrainews

"Скажите, а что это за пародия на бренд "Порн ХАБ", что МинСтець родил нам на нашу голову под видом "Бренд Украины"?", - отметил Миха Чаплыга.

Фото: facebook.com/m.chaplyga

"Если шо, то фейсбук утверждает что внизу — новый утверждений логотип Украины, который утвердили в КМУ, а вверху — логотип тематического раздела Порнхаба" - отметил Сергей Щелкунов.

Фото: facebook.com/sergii.shchelkunov

"Это же так просто. Вот, что-либо делать, а тут да... это не пиво пить", - прокомментировал создание логотипа Петр Терентьев.

Фото: facebook.com/petro.terentiev

Андрей Смирнов опубликовал слега измененный вариант бренда. Адвокат написал о символах, смыслах и ассоциациях.

Фото: facebook.com/andriysmyrnov

Властям в соцсети предложили альтернативную версию слогана.

"Это лого лучше отражает суть", - лаконично отметил Вячеслав Поездник.

Фото: facebook.com/poezdnik

Как сообщала "Страна", Настя Каменских в песне потребовала от "Укравтодора" починить дороги.

"Я хочу, чтобы ты что-то хорошее сделал за день, чтобы ямы все асфальт навек закрыл, а не пень. Поставь хэштег" #могу все, делай, латай все шоссе. Быстро сделай, как метеор, Укравтодор. Сделайте дороги!", - спела Настя.

Отметим, что запрещенные Вятровичем футболки Adidas с гербом Советского Союза по-прежнему можно купить из России.