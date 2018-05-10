В четверг, 10 мая президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о задержании пяти лидеров террористов ИГИЛ.

"Пять наиболее разыскиваемых лидеров ИГ схвачены!", - написал он в Twitter, но не назвал ни их имен, ни должностей.

Накануне New York Times со ссылкой на источники в разведке Ирака сообщила, что американская и иракская разведка провели успешную операцию по захвату пяти высокопоставленных командиров ИГИЛ, включая помощника главаря террористов.

По информации журналистов, трехмесячная операция была направлена против членов ИГИЛ, которые скрывались на территории Сирии и Турции.

Среди захваченных - четверо иракцев и один сириец. В их обязанности входило управление ранее подконтрольными ИГИЛ территориями в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, обеспечение безопасности и поддержание надзора за предписаниями группировки.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Как сообщала "Страна", британская вещательная корпорация BBC раскрыла подробности секретной сделки, заключенной с ведома США и Великобритании с выпущенными из окруженной Ракки террористами ИГИЛ.

Отметим, что руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков заявил, что база дислокации ИГИЛ формируется в Афганистане и Пакистан.