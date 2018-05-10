На сайте Министерства образования и науки Украины опубликован приказ об утверждении нового порядка зачисления учеников в первый класс начальной школы.

Напомним, согласно новым правилам, первоклашек будут принимать в школу по территориальному принципу.

"Страна" уже рассказывала о том, что новый механизме может вызвать новый виток коррупции - как в школах, так и в домовладениях, которые смогут продавать прописку родителям детей, которым приглянулась школа, находящаяся на данной территории.

В документе, опубликованном Минобразования, говорится, что для зачисления ребенка в первый класс один из родителей должен подать заявку в учебное заведение не позднее 31 мая, или уже после 15 июня. Также родители могут подавать аналогичные заявки в другие образовательные учреждения.

Ранее "Страна" писала о том, что по словам министра образования Лилии Гриневич, первоклассников на свободные места будут набирать с помощью лотереи.