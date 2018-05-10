Глава МВД Арсен Аваков провел заседание, посвященное плану мероприятий по подготовке системы министерства внутренних дел к восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областей. На нем присутствовали главы всех центральных органов исполнительной власти системы МВД.

"Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана - освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан", - цитирует Авакова в четверг днем пресс-служба министерства внутренних дел.

Аваков отметил, что большую роль в реализации этого плана играет информационная составляющая.

"Мы должны привлекать общественность к обсуждению плана и информировать население на каждом его этапе", - отметил он.

Глава рабочей группы, советник министра Иван Варченко отметил, что рабочая группа выделила все вызовы и угрозы на временно оккупированных территориях.

"Рабочая группа, которая работала над этим планом, обнаружила все вызовы. В частности, уголовного, социально-экономического характера, связанные с ведением боевых действий, информационные, культурные и политические. А также разработали пути их преодоления", - сказал Варченко.

Министр внутренних дел отметил, что все представители ЦОИВ и рабочая группа должны детально проработать все пункты плана и уже в ближайшее время подать свои замечания.

"Мы должны быть готовы к тому, что надо будет прийти на освобожденную территорию и сразу начинать работу. Каждое из наших подразделений должно ее понимать. У нас есть уже подобный опыт на таких территориях и, как показывает практика, очень часто наши специалисты решают не только вопросы безопасности, а также бытовые проблемы местного населения", - сказал Аваков.

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Видео: youtube.com/МВС УКРАЇНИ

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