Сразу трое погибших и еще один человек в реанимации - результат ужасного ДТП на Варшавской трассе в районе города Олевск в Житомирской области. По предварительной информации, причиной аварии стал неудачный обгон.

Как сообщает очевидец на странице "Киев оперативный " в Facebook, мужчина и женщина сгорели в собственном автомобиле, а в другой машине - от травм скончался водитель-мужчина, а женщина в больнице.

Судя по фото, одна машина имела прицеп, от которого почти ничего не осталось.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве столкнулись два авто Skoda, обе машины перевернулись.

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Ранее на проспекте Победы в Киеве погиб военнослужащий, который перебегал дорогу.