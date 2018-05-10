На Днепропетровщине в городе Подгородное спасатели тушат масштабный пожар на свалке на площади около 1,5 тыс. кв м. Об этом сообщается на сайте облГосЧС.

Спасатели ликвидируют пожар на открытой территории полигона для переработки твердых бытовых отходов, расположенном на улице Смоленской Днепровского района, города Подгородное.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения "101" 10 мая в 13:37. По указанному адресу были направлены пожарные и пожарно-спасательная техника.

"Сейчас продолжается ликвидация пожара на свалке, площадь которого составляет ориентировочно 1500 кв. м", - говорится в сообщении.

Фото: dp.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/14866.html

Причину пожара устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

К ликвидации пожара привлечено 17 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

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