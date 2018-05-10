Рост потребительских цен в Украине в апреле 2018 года составил 0,8% по сравнению с 1,1% в марте, 0,9% в феврале и 1,5% в январе, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Госстат уточняет, что с начала года потребительские цены в Украине выросли на 4,4%, а базовая инфляция составила 3,3%.

По данным ведомства, в годовом измерении (апрель-2018 к апрелю-2017) рост потребительских цен замедлился до 13,1% с 13,2% по итогам марта, 14% - февраля и 14,1% –января.

Базовая инфляция в апреле 2018 упала до 0,6% после скачка до 1,4% в марте, вернувшись на уровень февраля, однако в годовом измерении она осталась на уровне 9,4%.

Как сообщает статведомство, на потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Наиболее всего (на 5,4%) подорожали овощи. На 2,6-0,7% повысились цены на мясо и мясопродукты, хлеб, безалкогольные напитки, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 5,9-1,1% подешевели гречневая крупа, яйца, молоко, сало, фрукты, сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,5%, в том числе табачные изделия подорожали на 2,1%, алкогольные напитки - на 0,7%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,2% произошло главным образом за счет повышения тарифов на канализацию на 1,5%, водоснабжение - на 1,3%, содержание домов и придомовых территорий - на 0,4%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,3% в основном вызвано удорожанием транспортных услуг на 2,1%. Вместе с тем на 0,7% подешевели топливо и масла.

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%.

Как сообщала "Страна", ранее госстат сообщал, что инфляция в марте ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем.

Мы писали, что в Нацбанке объяснили, почему реальная инфляция бьет все прогнозы.

Также стало известно, что в Украине выросли цены на хлеб и молоко, а на курятину упали.