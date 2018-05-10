В четверг, 10 мая городской суд Судака в аннексированном Крыму приговорил 25-летнего гражданина Украины Геннадия Лимешко, обвиненного российской спецслужбой в изготовлении самодельной взрывчатки для подрыва электроопоры - к 8 годам колонии.

"Лимешко получил 8 лет колонии общего режима", - сказал представитель инстанции журналистам, передает Интерфакс.

Федеральная служба безопасности России в середине августа 2017 года заявила о задержании уроженца Харьковской области Лимешко, назвав его агентом Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным российской спецслужбы, украинец подпиливал расположенную возле дороги Судак - Новый Свет электроопору, чтобы затем взорвать ее.

СБУ назвала задержание якобы причастного к украинской спецслужбе человека "провокацией".

Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что Лимешко проходил военную службу в одном из подразделений Сухопутных войск с ноября 2016 по май 2017 года и был уволен из-за систематических нарушений дисциплины по статье "Служебное несоответствие".

Он обвинялся по части 2 статей 223.1, 222.1 и 222 Уголовного кодекса России (незаконное изготовление взрывного устройства, незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Материалы дела, поступившие от следственного отдела управления ФСБ России по республике Крым и Севастополю, зарегистрированы в суде Судака 3 мая.

По данным российских правоохранительных органов, Лимешко "полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства".

Как сообщала "Страна", мать "крымского диверсанта" Лимешко заявила, что сын признался под пытками.

"После задержания у него нос был разбит, и на щеке тоже ссадины. На этом видео дураку видно, что все замазано кремом, только глаза черные. И рассказывает как по писаному. А то, что он проходил обучение, мы слышим впервые", - сказала мать задержанного.

В Генштабе заявили, что "крымский террорист" Лимешко был уволен из ВСУ за служебное несоответствие.