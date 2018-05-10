В Киеве ограничат автомобильное движение по мосту Метро и эстакаде Южного мостового перехода
В Киеве частично ограничат движение транспорта на эстакаде Южного мостового перехода и на мосту Метро. На объектах проведут ремонтные работы.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на информацию КК "Киевавтодор".
"Итак, движение ограничат:
С 21:00 четверга 10 мая до 7:00 пятницы 11 мая и с 11:00 до 16:00 11 мая на эстакаде Южного мостового перехода в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.
С 11:00 до 16:00 пятницы 11 мая на мосту Метро через Днепр в направлении движения с просп. Броварского на Набережное шоссе.", - указано в опубликованном сообщении.
Движение автотранспорта будет ограничено
Как сообщала "Страна", на Позняках на полтора года из-за ремонта ограничат движение на двух улицах. С 1 июня до 30 ноября 2019 года вводится ограничение движения на улицах Здолбуновской и Припятской.
Напомним, что 11 мая в Украине ночью ждут заморозков, а днем высока опасность пожаров.