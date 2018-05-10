На борту судна в Кабо-Верде нашли тела двух моряков из Херсона
На корабле "Atlantic Harmony", который принадлежит турецкой компании и шло под флагом Гонконга, при загадочных обстоятельствах погибли два украинских моряка.
По данным Youtube канала Кирилла Стремоусов, есть уже и третий погибший моряк. Все парни родом из Херсона.
Первый погибший - Николай Лукашов, второй - Александр Червоный. Причина смерти неясна, предполагается, что это отек легких по неизвестной причине, возможно отравление.
По данным мониторинга передвижения судна, оно сейчас находится на рейде в Кабо-Верде (Острова зеленого мыса), а предыдущим пунктом посещения корабля была Мексика.
Фото: marinetraffic.com
Как сообщала "Страна", ранее в Канаде трагически погиб украинский капитан балкера.
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