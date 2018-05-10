Под Киевом в районе терминала D аропорта Бориполь крайне затруднено движение автотранспорта, сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Фото: Страна

На дороге, ведущей к терминалу, образовалась мертвая автомобильная пробка. Ряды стоящих в заторе авто очень плотные и это исключает даже проезд машины полиции.

В данный момент причины сложившейся возле аэропорта ситуации уточняются.

Напомним, как стало известно, в Киеве на Позняках на полтора ограничат движение транспорта по двум улицам из-за ремонта электроподстанции.

Ранее "Страна" писала о том, что 10 мая пробки в шесть баллов сковали центр Киева.

Также мы сообщали, что в Кривом Роге патрульный автомобиль полиции сбил пешехода - нарушителя.