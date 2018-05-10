В районе терминала D аэропорта Борисполь автомобили застыли в мертвой пробке
Под Киевом в районе терминала D аропорта Бориполь крайне затруднено движение автотранспорта, сообщает корреспондент "Страны" с места событий.
Фото: Страна
На дороге, ведущей к терминалу, образовалась мертвая автомобильная пробка. Ряды стоящих в заторе авто очень плотные и это исключает даже проезд машины полиции.
В данный момент причины сложившейся возле аэропорта ситуации уточняются.
Напомним, как стало известно, в Киеве на Позняках на полтора ограничат движение транспорта по двум улицам из-за ремонта электроподстанции.
Ранее "Страна" писала о том, что 10 мая пробки в шесть баллов сковали центр Киева.
Также мы сообщали, что в Кривом Роге патрульный автомобиль полиции сбил пешехода - нарушителя.
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