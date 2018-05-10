На центральном проспекте Запорожья автомобиль Lexus под управлением пьяного мужчины совершил ДТП, в результате которого пострадали и были госпитализированы 3 человека, а повреждения получили 5 автомобилей и пассажирский автобус, передает "Интерфакс-Украина".

Пресс-офицер Патрульной полиции в Запорожской области Елена Литвинец сообщила, что 10 мая около 14.00 на центральной транспортной магистрали Запорожья - проспекте Соборном внедорожник "Lexus GX 470" протаранил несколько автомобилей и автобус с пассажирами.

Как установлено следствием, внедорожником управлял 34-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения., который превысил скорость, не справился с управлением и вначале совершил столкновение с припаркованным "Chevrolet Nubira", после чего, продолжив движение, врезался в попутный "Hyundai Accent".

В свою очередь "Hyundai Accent" по инерции совершил столкновение с пассажирским автобусом МАЗ. При этом "Lexus GX 470" не остановился, и продолжил движение, протаранив еще три припаркованных автомобиля – "Honda Accord", ВАЗ-21124 и "Renault Kangoo".

Литвинец сообщила, что в результате аварии получили повреждения 6 транспортных средств, а также 3 людей, находившихся в автомобиле "Hyundai Accent".

"С места происшествия был госпитализирован водитель "Hyundai Accent". По предварительному диагнозу он получил закрытый перелом позвоночника, закрытый перелом плечевого сустава. А также двое пассажиров, получивших закрытые черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травмы лица", - отметили в пресс-службе Патрульной полиции региона.

Ведется следствие. Факт алкогольного опьянения водителя "Lexus GX 470" подтвержден экспертизой.

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