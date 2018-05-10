Одесский стадион "Черноморец" выставлен на аукцион в системе "ProZorro.Продажи" со стартовой ценой 1 млрд 139,9 млн грн. Торги ведутся от лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Ранее спортивный комплекс принадлежал ныне неплатежеспособному "Имэксбанку", сообщает пресс-служба Фонда.

Стадион и нежилые помещения общей площадью 80,3 тыс. кв. м расположены в Одессе по ул. Маразлиевский, 1/20. Комплекс включает стадион вместимостью 34 тыс. чел., бизнес-центр (10,8 тыс. кв. м), отель (9,8 тыс. кв. м), фитнес-центр и подземный паркинг. Полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году.

По данным пресс-службы, аукцион по продаже объекта состоится 31 мая, конечный срок подачи заявок – 30 мая.

Размер гарантийного вклада для участия в торгах за стадион составляет 5%, минимальный шаг аукциона – 1%.

Как сообщалось раньше, в апреле ФГВФЛ выставлял на аукцион право аренды стадиона "Черноморец", торги были назначены на 18 мая, крайний срок подачи заявок – 10 мая.

Фото: torgi.fg.gov.ua

Как сообщала "Страна", суд обязал банков нести ответственность за вороватых сотрудников.По словам юристов, чаще всего жертвами банкиров-мошенники становятся не компании, а рядовые клиенты.

Напомним, что в 2016 году суд арестовал имущество владельца одесского "Черноморца" за долги перед НБУ.