Кабинет Министров продлил предоставление субсидий на содержание домов и придомовых территорий до конца 2018 года. Соответствующее решение приняли вовремя сегодняшнего заседания правительства. Об этом сообщают Украинские новости.

Согласно ст. 5 закона "О жилищно-коммунальных услугах", который вводится в силу 11 июня, к жилищно-коммунальным услугам относится, в частности, услуга по управлению многоквартирным домом.

Вместе с тем в состав этой услуги входит содержание общего имущества многоквартирного дома, но отменяется услуга по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий.

В связи с этим правительство приняло решение продлить назначение субсидий на содержание домов и придомовых территорий до 31 декабря 2018 года, чтобы обеспечить социальной поддержкой наименее защищенные слои населения в переходной период.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кабмине озвучили новый механизм переоформления субсидий.

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