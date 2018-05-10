Завтра в четырех областях Украины ожидаются заморозки на почве. Пор этом сообщает Укргидромецентр в Facebook.

"Заморозки обещают в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях заморозки на поверхности почвы местами 0-3°, Такая температура опасна для вегетирующих растений", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/ukrgmc.official/

Напомним, почти на всей территории Украины в ближайшие дни ожидается пожарная опасность самого высокого уровня - 10-12 мая в Украине, кроме Львовской и Черновицкой областей, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности.

Как сообщала "Страна", ранее синоптик Диденко показала карту, как в Украину идет скандинавский антициклон.

Мы писали, что синоптики обещают прохладный четверг с дождями.

Также в "Битве синоптиков" мы писали, что на 9 мая в Киеве будет тепло и без осадков.