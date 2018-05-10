Один из подозреваемых по скандальному делу о драке на Бессарабке 30 апреля, в результате которой был избит народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем - студент Магомед-Салих Саитов, ранее фигурировал в оперативных сводках полиции в связи с расследованием еще одного уголовного производства. Как уже писала "Страна", об этом сообщило издание "Информатор", опубликовавшее соответствующие выдержки из журнала учета полиции.

Из этих справок и оперативных телеграмм следует, что в ноябре 2017 года Саитова якобы задерживали за похищение человека. Согласно фабуле дела, юноша в компании еще двух товарищей требовал у матери 19-летнего парня выкуп в размере $5 тысяч.

Источник фото: kiev.informator.uа

Со слов заявительницы, события развивались так. Вечером 26 ноября женщине позвонили неизвестные с номера телефона ее сына, и сообщили - молодой человек похищен в районе ТРЦ "Украина" на площади Победы в Киеве. За освобождение пленника у матери потребовали выкуп. Она предположила, что киднепперами скорее всего являются лица кавказской национальности (как, собственно и вероятная жертва преступления) - те говорили с акцентом.

Проверкой поступившего заявления занималось Шевченковское рауйправление полиции. Его руководитель Герман Приступа, а также следственно-оперативная группа, выезжали на место происшествия. Дело курировалось по линии столичного главка начальником криминальной полиции Киева Виталием Стрижаком.

Согласно фабуле дела, по горячим следам правоохранители задержали трех молодых людей, которых проверяли на причастность к похищению. Ими оказались 19-летний студент-украинец второго курса Национального университета им. Шевченко, а также двое граждан России. Речь шла о ровесниках - 21-летних студентах КПИ, одним из которых был Магомед-Салих Саитов. Им вменялось насильное удержание жертвы во внедорожнике Toyota Sequoia по заранее спланированному сценарию с целью вымогательства денег.

Магомед-Салих Саитов после задержания 30 апреля 2018 года, источник фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

По данному факту было зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст.146 УК Украины ("Похищение человека по предварительному сговору группы лиц") и ч.2 ст.189 УК Украины ("Вымогательство"), санкции которых предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

В разговоре со "Страной" начальник Шевченковского райотдела полиции Герман Приступа подтвердил, что по мотивам заявления о похищении человека, которого удерживали в Toyota Sequoia прошлой осенью действительно имело место расследование. Но затруднился сказать, что в дальнейшем случилось с этим делом.

"Скорее всего, потерпевший отказался от претензий... Но нужно точно проверить по линии следствия. Лучше пришлите официальный запрос, все в голове не удержишь ведь", - отметил Приступа.

По информации собеседников "Страны" в прокурорских кругах, начальник Шевченковской "управы" прав. И дело о похищении около ТРЦ "Украина" действительно забуксовало в связи с исчерпанием претензий у вероятной жертвы киднеппинга. Ввиду этого в дальнейшем его могли закрыть по формулировке "в связи с отсутствием состава преступления".

На это указывает и тот факт, что в судебном реестре наличествует только одно решение по делу о похищении человека на площади Победы. И в нем ничего не говорится о наличии в деле официальных подозреваемых, а также избрании им меры пресечения.

Ноябрьские события 2017 года описываются в "ухвале" так, что вечером 26 числа действительно произошло похищение человека "неустановленными следствием лицами". Жертву держали в черном автомобиле Toyota Sequoia, сидевший за рулем которого мужчина и был задержан в районе улицы Старовокзальной, 12.

Судебный реестр не позволяет утверждать категорично, кто был этот молодой человек, а также установить род его занятий. Но известно, что у него изъяли документы на авто и саму машину, несколько комплектов ключей, два мобильных телефона (Samsung Duos и Nokia), биту, карту одного из кальян-клубов, а также синюю пластиковую папка с надписью "Сулейман".

Помимо этого фигуранта следователи имели вопросы и к еще как минимум двум парням. В "ухвале" суда говорится, что они добровольно предоставили полицейским отдельные вещи своего гардероба - телефоны, часы Orient, ремень Paul&Shark, а также шнурки к кросовкам синего цвета и шнурки к подштанникам.

Все эти предметы прокурор хотел арестовать, но 1 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении данного ходатайства.

Какова был роль в этой истории Магомед-Салих Саитова, сказать сложно.

Параллельно "Страна" обратилась за соответствующими комментариями к представителю интересов общественной организации "Диаспора чеченского народа", адвокату Олегу Ищенко. Он считает: обнародование сведений о якобы проблемах Саитова с законом ранее, может выступать частью информационного давления и быть связано с нынешним инцидентом между чеченскими юношами и нардепом Найемом.

"Нам неизвестно ничего о существовании данного эпизода (связанного с похищением человека - Прим. Ред.) и какого-либо уголовного дела по такому поводу. Была сфотографирована какая-то ориентировка, где, как я понял, говорится о связях некоего задержанного лица. По нему мы не допрашивались, не вызывались, не задерживались и считаем это частью кампании по нагнетанию ситуации вокруг чеченской диаспорыа", - сказал адвокат Ищенко.