В четверг, 10 мая произошел масштабный сбой в работе фото-приложения Instagram по всему миру. Об этом сообщает Mirror.

Пользователи фотоблога сообщили о проблемах с работой ленты, а также входом в само приложение и веб-сайт.

По состоянию на 15:20 проблемы зафиксированы в Индии, Польши, Румынии, Пакистане, Бразилии, Мексике, Венесуэле, Эквадоре, Украине, России, Индии, Казахстане, Польше, Испании, Италии, Греции, Нидерландах, Австрии и на Филиппинах.

"Когда Instagram не работает, вы должны проверить Twitter, чтобы увидеть, что вы не единственный с этой проблемой", - написала в микроблоге пользователь Aizaa.

Лаура Баррера: "По-видимому, Instagram не работает. Я предсказываю, что продуктивность сегодня - взмоет как ракета".

Также сообщается о сбое Instagram в Париже, Лондоне, Берлине, Милане и Мюнхене.

Фото: Down Detector/mirror.co.uk

Как сообщала "Страна", пользователи WhatsApp пожаловались на сообщения, которые вызывают сбой в работе смартфонов.

"Твой WhatsApp зависнет на некоторое время, если ты нажмешь на следующее сообщение

Не нажимая сюда", - говорится во вредоносной WhatsApp-рассылке.

Напомним, что в Twitter порекомендовали всем пользователям сменить пароли из-за обнаруженной ошибки.