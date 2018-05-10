Холодный воздух арктического происхождения ближайшее ночью придвинется к Харьковской, Сумской, Донецкой и Луганской областям.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebооk.

На почве возможны небольшие заморозки, которые могут повредить растениям в период вегетации.

Синоптик разместила карту прогноза температуры воздуха на ближайшую ночь,11 мая.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала"Страна", температура воздуха завтра поднимется до +25 градусов тепла. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, ночью в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью в восточных и Сумской областях 3-8 ° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем ​​13-18° тепла, на остальной территории ночью 6-11 °, днем ​​17-22 °, на Закарпатье и Прикарпатье до 25.

Ранее синоптик Диденко показала карту, как в Украину идет скандинавский антициклон.

Также в материале "Битва синоптиков" мы писали, что на 9 мая в Киеве будет тепло и без осадков.