Самый пожилой ученый Австралии 104-летний Дэвид Гудолл скончался после эвтаназии в швейцарском Базеле. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Гудолл попросил не хоронить его тело и завещал пожертвовать его какому-либо медицинскому институту.

Ученый поехал в Швейцарию в начале мая, чтобы добровольно уйти из жизни. В Австралии эвтаназия нелегальна, за исключением австралийского штата Виктория, где в 2017 году парламент разрешил применять подобную меру для неизлечимо больных людей.

Однако Гудолл не страдал тяжелыми заболеваниями и не попадал под требования закона.

Просьба ученого об эвтаназии была в ускоренном порядке рассмотрена и одобрена агентством, предоставляющем соответствующие услуги в швейцарском Базеле. Для этой поездки активисты собрали для ученого около 15 тысяч долларов.

Гудолл являлся специалистом в геоботанике и экологической статистике. Он занимал должность профессора в Университете имени Эдит Коуэн в Перте. Два года назад решение руководителей университета отправить ученого в отставку вызвало международный резонанс и было пересмотрено под давлением коллег Гудолла во всем мире.

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