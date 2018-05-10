За сутки среды сепаратисты 21 раз открывали огонь по позициям сил ООС. В результате - один военнослужащий погиб, пятеро ранены. По боевикам велся огонь.

Об этом сообщили в пресс-центр ООС.

"За прошедшие сутки, 9 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила противнику улучшить тактическое положение", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в социальной сети Facebook.

Наиболее напряженной обстановка оставалась в районе населенных пунктов Авдеевка, Пески, Широкино. Боевики 20 раз применяли артиллерию и минометы, 53 раза прибегали к прицельному огню по нашим позициям с применением стрелкового оружия, гранатометов, вооружения БМП. На некоторых направлениях прибегали к активным штурмовых действиям.

В пресс-центре отметили, что подразделения Объединенных сил вели интенсивные боевые действия в районе Авдеевской промзоны, населенного пункта Пески, давали адекватный ответ и уничтожали огневые средства противника.

На пунктах пропуска не пропустили 9 человек.

Видео: facebook.com/pressjfo.news

"Страна" разбиралась, почему после введения ООС на Донбассе снова разгорелась война. Обе воюющие стороны уже традиционно обвиняют противника в провокациях и нагнетании напряженности на линии фронта.

Напомним, что по словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, на территории ОРДЛО могут применить чисто военную операцию (это наименее вероятный сценарий) или два так называемых "хорватских плана".