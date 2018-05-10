Москва не считает себя стороной судебного разбирательства в международном арбитражном суде в Гааге, который вынес решение о выплате компенсаций ряду украинских компаний в связи с потерей активов в Крыму. Об этом заявил журналистам в четверг, 10 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

"Россия никак не была представлена (на этом суде) и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной (процесса) в данном случае", - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, Третейский Суд в Гааге обязал Россию выплатить $159 млн компенсации 18 украинским компаниям и одному физическому лицу за потерянные активы в аннексированном Крыму.

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