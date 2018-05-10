Завтра, 11 мая, в Украине без осадков, температура воздуха до +25 градусов тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"11 мая в Украине без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, ночью в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью в восточных и Сумской областях 3-8 ° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем ​​13-18° тепла, на остальной территории ночью 6-11 °, днем ​​17-22 °, на Закарпатье и Прикарпатье до 25 ° ", - говорится в сообщении.

В Киеве завтра тоже без осадков, температура ночью от +7 до +9 тепла, днем ​​около +20 градусов.

Фото: meteo.gov.ua/

Напомним, почти на всей территории Украины в ближайшие дни ожидается пожарная опасность самого высокого уровня - 10-12 мая в Украине, кроме Львовской и Черновицкой областей, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности.

Как сообщала "Страна", ранее синоптик Диденко показала карту, как в Украину идет скандинавский антициклон.

Мы писали, что синоптики обещают прохладный четверг с дождями.

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