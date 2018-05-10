В Украине ночью ждут заморозков, а днем высока опасность пожаров
Завтра, 11 мая, в Украине без осадков, температура воздуха до +25 градусов тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"11 мая в Украине без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, ночью в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью в восточных и Сумской областях 3-8 ° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 13-18° тепла, на остальной территории ночью 6-11 °, днем 17-22 °, на Закарпатье и Прикарпатье до 25 ° ", - говорится в сообщении.
В Киеве завтра тоже без осадков, температура ночью от +7 до +9 тепла, днем около +20 градусов.
Фото: meteo.gov.ua/
Напомним, почти на всей территории Украины в ближайшие дни ожидается пожарная опасность самого высокого уровня - 10-12 мая в Украине, кроме Львовской и Черновицкой областей, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности.
Как сообщала "Страна", ранее синоптик Диденко показала карту, как в Украину идет скандинавский антициклон.
Мы писали, что синоптики обещают прохладный четверг с дождями.
Также в "Битва синоптиков" мы писали, что на 9 мая в Киеве будет тепло и без осадков.