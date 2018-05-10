Избитый в начале мая в Польше гражданин Украины - все еще находится в больнице Варшавы. У него травма головы.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич со ссылкой на предоставленную консулом информацию, передает УНН.

"По предварительной информации, полученной от компетентных органов Республики Польша, в начале мая этого года в упомянутой местности действительно имело место нападение на одного гражданина Украины, совершенное одним лицом. В результате указанного нападения, гражданин Украины получил травму головы, в связи с чем сейчас находится на лечении в одном из медицинских учреждений Варшавы", - рассказал Кирилич.

По его словам, консульский отдел посольства Украины в Польше, для выяснения деталей этого случая, поддерживает контакт с уездной комендатурой полиции в Пясечно и районной прокуратурой в Пясечно.

В начале мая в селе Глоскув неподалеку польской столицы Варшавы группа неизвестных злоумышленников напала на трех граждан Украины и жестоко избила одного из них.

По данным польских изданий, нападавшие набросились на своих жертв с бейсбольными битами. Одного из трех украинцев злоумышленники очень сильно избили. Мужчина попал в больницу с проломленным черепом и откушенным языком. Во время нападения у него случился эпилептический приступ.

Журналист "Страны" ездил в Польшу под прикрытием, своими глазами увидев в каких условиях живут и работают наши заробитчане.

Напомним, что троим украинцам грозит 20 лет тюрьмы в Польше за ввоз двухсот кило каннабиса.