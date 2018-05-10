На выезде из города Ковель Волынской области неизвестные повредили памятник советскому солдату. Памятнику "отрезали" голову и разрисовали памятную плиту. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

"Патрульные полицейские обнаружили повреждения памятника на улице Луцкой, во время патрулирования в городе Ковель", - говорится в сообщении.

Памятник изготовлен из бетона, установлен в 1956 году.

Правоохранители работают над установлением лиц, причастных к преступлению. По факту умышленного повреждения открыто уголовное производство. Виновным грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы или лишения свободы до трех лет.

Фото: facebook.com/nationalcorpskovel

Вместе с тем активисты из Национального корпуса Ковеля уже открестились от причастности к вандализму.

"Вандалы оторвали голову, а на памятной плите неуклюже нарисовали Азовский символ - Идею Nации. Мы расцениваем данный инцидент как провокацию с целью дискредитации Национального Корпуса и всего националистического движения", - говорится в сообщении организации.

Как сообщала "Страна", в Киеве восстановили могилу Неизвестного содата, которую трижды громили вандалы.

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