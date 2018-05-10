В Украине изменили требования по выплате дивидендов акционерными обществами (АО). В частности, публичные акционерные общества, в отношении акций которых осуществлено публичное предложение и/или акции которых допущены к торгам на фондовой бирже, а также банк - обязали платить дивиденды исключительно через депозитарную систему страны.

В Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) уже обновили ряд документов по вопросам осуществления депозитарной и клиринговой деятельности. Бумаги уже утверждены Комиссией и будут направлены в Минюст для прохождения государственной регистрации, передает ЮрЛига.

Прочие акционерные общества смогут избирать на общем собрании акционеров один из двух способов выплаты дивидендов - непосредственно акционерам или через депозитарную систему.

Уточняется, что выплата дивидендов владельцам акций одного типа и класса должна происходить пропорционально количеству принадлежащих им ценных бумаг, а условия выплаты дивидендов должны быть одинаковы для всех владельцев акций одного типа и класса.

Также существенные изменения внесены в Порядок направления акционерным обществом сообщений акционерам через депозитарную систему Украины. Документом урегулирована процедура направления акционерам сообщений через депозитарную систему Украины в случае созыва внеочередного общего собрания акционерами (акционером), которые на день подачи требования о созыве внеочередного общего собрания являются владельцами 10 и более процентов голосующих акций общества.

Кроме того, в новой редакции изложены Положения о глобальном сертификате и временном глобальном сертификате, поскольку вводятся нормы по оформлению эмитентом глобального и временного глобального сертификата в форме электронного документа в порядке, установленном внутренними документами Центрального депозитария.

В некоторые документы внесены изменения, которыми упорядочивается механизм обеспечения выполнения эмитентом, Центральным депозитарием и депозитарными учреждениями требований, согласно которым акции акционерных обществ, принадлежащих юридическому лицу, находящемуся под контролем такого акционерного общества, не учитываются при определении кворума общего собрания и не дают права участия в голосовании на общем собрании.

Как сообщала "Страна", доллары украинцев активно перепродают из-за аномалии на рынке и ждут новый курс сразу после праздников. Одними из главных покупателей валюты стали иностранцы, которые продолжают скупать СКВ под репатриацию дивидендов.

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