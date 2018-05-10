Министерство транспорта России провело испытания пяти беспилотных автомобилей российской разработки на автоподходе к мосту через Керченский пролив, передает Nplus1

Во время тестов водители-испытатели сидели на пассажирском сиденье. Автомобили под управлением алгоритмов проезжали по участку дороги с транспортной развязкой, перестраивались из ряда в ряд и разгонялись до 40 километров в час.

Каждый автомобиль проехал более десяти километров по маршруту.

Видео: Youtube.com/Риа Новости

Участок федеральной трассы А-290 Новороссийск - Керчь был адаптирован для использования беспилотных автомобилей. В нем принимало пять автомобилей: две разных версии грузовика "КамАЗ", беспилотные автомобили на базе Scoda Superb и Ford Focus, а также тестовая платформа для беспилотного транспорта, созданная "КамАЗ" и "НАМИ".

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