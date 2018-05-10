Служба безопасности Украины рассмотрит сделанное накануне обращение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова по поводу трансляции некоторыми украинскими СМИ так называемого "военного парада" из Донецка и внесет соответствующие предложения после проверки.

Об этом говорится на странице СБУ в Facebook.

Фото: facebook.com

В сообщении говорится о том, что глава спецслужбы Василий Грицак подчеркивает "недопустимость какой-либо пропаганды террористических организаций, даже под так называемым благовидным предлогом".

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов попросил Службу безопасности Украины провести расследование и добавить в санкционный список электронные СМИ, которые вели трансляцию парада 9 мая из Донецка. При этом он назвал такие действия СМИ популяризацией террористических структур.

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