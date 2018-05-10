При получении информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации уполномоченных должностных лиц управления здравоохранения и благополучия животных Департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Госпродпотребслужбы законодательно обязали в течение суток уведомлять о случившемся оперативно-дежурную службу ГСЧС.

Соответствующая Инструкция утверждена приказом МВД и Минагрополитики от 23 марта 2018 года, который вступит в силу со дня опубликования. Одновременно утратит силу ранее действовавшая Инструкция 2008 года, передает ЮрЛига.

Так, эти органы должны взаимодействовать с целью предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с инфекционными заболеваниями и отравлениями сельскохозяйственных животных на объектах агропромышленного комплекса и в частном секторе.

ГСЧС анализирует полученную информацию и на основании Классификатора чрезвычайных ситуаций ДК 019: 2010 и Классификационных признаков чрезвычайных ситуаций относит такие события к чрезвычайным ситуациям, предоставляет экспертное заключение об их уровне.

Согласован порядок взаимодействия между органами на различных уровнях в режиме повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.

Также ГСЧС и Госпродпотребслужба согласуют решения относительно локализации или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах субъектов хозяйствования различных форм собственности или в административном районе и в случае необходимости организуют выезд оперативных групп.

Таким образом был определен механизм взаимодействия между Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей при возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного и природного характера.

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