В Украине продолжаются баталии вокруг письма американских сенаторов - о росте антисемитизма в Украине.

Отметим, что это письмо совпало по времени с несколькими событиями, которые выступили негативным, усиливающим фоном к посланию.

Во-первых, марш в честь дивизии СС "Галичина", о которой упоминалось в письме. Во-вторых - антисемитское заявление в Одессе, когда активисты "Правого сектора" призвали избавить Украину от "ж...дов".

Кроме того, в этом же временном промежутке националисты напали на ромский табор на Лысой горе в Киеве - что также похоже на практики Третьего рейха. При этом сенаторы говорили о том, что в Украине прославляют коллаборантов, которые уничтожали не только евреев. Поэтому погром табора тоже сыграл на усиление эффекта от недовольства США.

Власти тут же попытались отмежеваться от выходок радикалов, на чьи действия обычно закрывают глаза. Однако эти заявления звучали неубедительно. Но вчера в защиту украинской власти выступил один из еврейских активистов Иосиф Зисельс, который возглавляет Ассоциацию еврейских организаций и общин (ВААД). Он обвинил конгрессменов в предвзятости, искажении фактов и даже работе на Россию.

Правда, оказалось, что так думают не все еврейские организации страны. Оппонентом Зисельса стал глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский. Он сообщил факты замалчивания Холокоста со стороны властей Украины и привел аргументы в пользу роста антисемитских акций. И упрекнул Зисельса в конформистской позиции по отношению к властям.

"Страна" разбирала аргументы в споре активистов еврейских организаций Украины - есть в стране антисемитизм или нет.

Аргументы Зисельса

Глава ВААД в первую очередь заявил, что украинская власть не поддерживает реабилитацию Холокоста: "Нам не известен ни один факт, когда украинское государство поддерживало бы отрицание Холокоста, в том или ином виде".

Он также говорит, что в Украине больше сохраняют память о жертвах Холокоста, чем везде в СНГ. "Путем преподавания, исследований, мемориализации. И государство все чаще подключается к этому процессу", - пишет Зисельс в Facebook.

Глава ВААД также говорит, что в украинских законах не говорится о прославлении коллаборационистов, как это утверждают сенаторы.

"В тексте закона (О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке - ред.) в списке из десятков организаций и групп нет украинских коллаборационистских формирований - таких, как дивизия СС "Галичина" или батальон абвера "Нахтигаль"", - пишет Зисельс.

(Отметим здесь, что прославление дивизии СС "Галичина" ежегодно отмечается во Львове массовыми шествиями, которые власть не запрещает - хотя закон о декоммунизации предполагает прямой запрет на пропаганду также и нацизма.

Да и Степан Бандера с Романом Шухевичем, в чью честь называют улицы в Украине, вполне подпадают под термин "коллаборационисты", которым оперировали сенаторы США. Оба украинца в ходе оккупации СССР определенное время сотрудничали с нацистами. А будущий глава УПА был одним из двух командиров батальона "Нахтигаль", который сам Зисельс выше назвал коллаборантским).

Роман Шухевич - второй слева на переднем плане. Групповое фото офицеров батальона абвера "Нахтигаль". Фото - uk.wikipedia.org

Далее Зисельс раскритиковал доклад израильского министерства по делам диаспоры, в котором говорилось о росте антисемитских инцидентов в Украине. Именно на этот доклад ссылались сенаторы в письме.

"К сожалению, конгрессмены ссылаются на недостоверные данные. Министерство по делам диаспоры государства Израиль не проводило собственного мониторинга, базировалось при подготовке доклада на разрозненных сообщениях медиа и социальных сетей и его доклад не может восприниматься как серьезный источник достоверной информации", - пишет глава ВААД.

Он порекомендовал США изучить отчеты его организации, которая не зафиксировала ни одного случая насилия на почве антисемитизма. "Всплеска количества антисемитских инцидентов в Украине в последнее время не наблюдается", - пишет Зисельс.

Подобную аргументацию недавно распространял МИД Украины, суть которой можно свести к тезису: "нет насилия - нет антисемитизма".

После этого Зисельс прямо обвинил сенатора Ро Ханну, который был инициатором письма, в работе на Россию.

"Конечно, мы не можем утверждать достоверно, что именно заставляет конгрессмена Ро Ханна, который раньше не обращал внимания на то, что происходит в Восточной Европе, примерно с марта 2018 года начать активно выступать с публичной поддержкой российской внешней политики. Но довольно очевидно, что его обращение к проблемам "Украинского антисемитизма" следует понимать именно в этом контексте", - пишет глава ВААД.

По его данным, подобные письма, которые уже появлялись в 2009 и 2013 годах, были "инициированы политтехнологами, которые работали на Кремль".

При этом Зисельс признал, что в случае последнего обращения такой связки нет. Но таки усомнился в способности сенатора Ро Ханны самому написать текст обращения.

"В последнем случае письма у нас нет (возможно, пока нет) информации о том, кто был причастен к написанию текста (вряд ли персонально Ро Ханна был на это способен) ... Достаточно правдоподобным будет предположение, что его появление является частью новой волны антиукраинской пропаганды спекуляции на теме антисемитизма", - пишет глава ВААД.

Аргументы Долинского

На следующий день на обращение Зисельса отреагировал другой известный еврейский активист - Эдуард Долинский. Глава Еврейского комитета Украины, также является известным блогером, которые освещает антисемитские инциденты в Украине.

Он полемизирует с тезисом главы ВААД о том, что власти Украины никогда не отрицали Холокост.

"В американском письме речь идет не об отрицании, а о попытках искажения истории Холокоста", - говорит Долинский.

Он также приводит конкретный пример.

"УИНП (украинский институт национальной памяти Владимира Вятровича - ред.) издал "Сборник методических рекомендаций для отмечания памятных дат в общеобразовательных учебных заведениях". Другими словами, набор инструкций для учителей средних школ о том, как и что говорить детям. Так вот, там есть все: тысячелетие государственности, УНР, ОУН, УПА, Голодомор, Висла. Там нет только Холокоста! Это же не отрицание Холокоста, мы просто о нем не говорим. Как будто его и не было", - пишет глава ЕК.

Также Долинский упомянул вышеуказанную логическую неувязку: о том, что Шухевич, которого официально прославляют в Украине, является коллаборантом, хотя Зисельс называет его борцом за украинскую независимость.

Также глава Еврейского комитета удивился тому, что ВААД не доверяет данным Израиля о росте антисемитизма в Украине.

"В самом деле, ну, не будете же вы верить АДЛ (Антидиффамационная лига - ред.), Всемирному еврейскому конгрессу, Тель-Авивскому университету и какому-то израильскому министерству. Даже глазам и ушам своим не верьте. Возникает закономерный вопрос: как эти наивные американцы доверились данным добытым израильтянами о разработке Ираном ядерной программы и вышли из соглашения? Без справки Ваада?", - иронизирует Долинский.

Также он прокомментировал упрек Зисельса, что американский конгрессмен Ро Ханна работает на Россию.

"Ну, и конечно, вишенка на торте: "появление письма является частью новой волны антиукраинской пропаганды, спекулирующей на теме антисемитизма. Мы расцениваем данное письмо как антиукраинскую диффамацию, которая уже используется в пропагандистском секторе гибридной войны РФ против Украины".

Это не письмо запорожских казаков турецкому султану. Это письмо членов современного антисионистского комитета советской общественности, только у тех были связаны руки, а этим ничего в принципе не угрожает, кроме позора", - заключает Долинский.