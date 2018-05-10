Сразу 50 военных атташе и представителей дипломатического корпуса иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, в пятницу, 11 мая, посетят международный межведомственный многопрофильный центр подготовки подразделений, дислоцирующийся в поселке Старое Бориспольского района Киевской области.

Как сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины, гостей ознакомят с основными функциями и задачами Нацгвардии, ее ролью в обеспечении безопасности и обороны государства, а также с состоянием и перспективами развития.

В ходе визита атташе и представители дипкорпуса смогут осмотреть современную военную технику, новейшие средства связи и образцы вооружения, которыми комплектуются подразделения НГУ. Для гостей проведут занятия с использованием тренажеров РПГ-7В, ПТРК и ПЗРК.

Кроме того, на военном стрельбище центра проведут ряд показательных выступлений, в частности, продемонстрируют действия подразделений специального и оперативного назначения по уничтожению незаконных вооруженных формирований, десантирование бойцов с вертолета Ми-8, эвакуацию раненых, работу снайперских пар и др.

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