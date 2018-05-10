Рост мировых цен на нефть продолжает негативно сказываться на торговом балансе Украины. Подорожание нефти Brent до $70-75 в первом квартале 2018-го, увеличило дефицит общего украинского внешнеторгового баланса в январе-марте на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ubr.

Товарный дефицит за три месяца вырос в 1,3 раза, а негативное сальдо торговли услугами и вовсе показало взрывной рост - подскочило в 2,3 раза. По официальной версии, увеличение товарного дефицита объясняется активным импортом угля в зимний период.

Но "чисто угольной" теории противоречит детализированная статистка экспортно-импортных операций по товарным группам. Так, за три месяца 2018 года импорт каменного угля и антрацита в валютном выражении вырос на 53,9%. При этом сырой нефти ввезли на 47,4%, а нефтепродуктов - на 14,7% больше.

В течении ближайших месяцев 2018 года нефтяные товары продолжат играть решающую роль в росте внешнеторгового дефицита Украины. И если украинский импортный нефтяной ажиотаж совпадет с очень вероятным будущим периодом роста мировых цен нефти, увеличивающийся торговый дефицит будет оказывать все большее давление на курс гривни.

Еще в 2016 году, по данным Госстата, торговый профицит Украины составлял $327,7 млн. В 2017 году украинская экономика благодаря внешним займам предыдущих лет сумела оттолкнуться ото дна и сразу же начала наращивать импорт. За исключением оборонного машиностроения, растущий спрос на заграничные товары не компенсировался вменяемыми государственными отраслевыми программами развития внутреннего производства.

Формирование торгового дефицита приняло кумулятивный характер, а проблемы торгового баланса начали накапливаться. К концу 2017 года отраслевые программы развития, которые могли бы компенсировать растущий импорт, у правительства так и не появились. При этом дефицит вырос до $2,6 млрд.

Этот прошлогодний скачок украинского внешнеторгового дефицита происходил при сравнительно дешевой нефти в коридоре цен Brent $50-62/бар. В этом году, когда цены начали смещаться в сторону диапазона $77-$85/барр., очень вероятно, что Украине к концу года прошлогодний "небольшой минус" покажется серьезным достижением экономики.

Итоговый результат может оказаться ошеломляющим – учитывая наметившиеся тенденции стремительного роста нефтяных цен, не поможет даже фантастический сценарий, при котором украинские власти в пожарном порядке каким-то чудом сумеют принять меры для развития собственного производства ключевых товаров импорта, в первую очередь нефтепродуктов.

Даже такие экстренные меры смогут оказать поддержку торговому балансу не ранее конца 2019 года. До тех пор украинской правящей коалиции придется заняться привычным делом - перекладывать украинские проблемы на РФ. Дескать именно Россия своими интригами сумела протащить заговор с квотами ОРЕС+, и поднять мировые нефтяные цены.

Доходы РФ от экспорта нефти в январе-марте в самом деле выросли на 21% по сравнению с первым кварталом прошлого года. И впервые за несколько лет превысили $28 млрд. Но благодарность за такие результаты Москва должна выписывать вовсе не самой себе и своим нефтяным "многоходовкам".

Ведь увеличение мировых цен вызвано не усилиями России. Парадоксально, но спорадический рост стал результатом инициирования США "Иранского ядерного кризиса 2.0", который был нацелен против РФ.

Выход США из Всеобъемлющей ядерной сделки по Ирану, сулящий неизбежное возобновление Вашингтоном санкций против Исламской республики, привели к мгновенному росту котировок до почти $78/барр.

А ведь кроме того, с повестки дня никто не снимал и прочие факторы, толкающие цены на нефть вверх. Например, нестабильность в Нигерии или новый виток борьбы за власть в Ливии.

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